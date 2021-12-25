Турция заинтересована в участии в реализации инфраструктурных проектов в Карабахе

25 дек. 13:21

Турецкие компании заинтересованы в участии в реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в Карабахе, сообщает информационное агентство Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Об этом заявил глава отдела международной торговли услугами министерства торговли Турции Эмре Озтеллин на встрече с заместителем председателя ЗАО Хиджраном Валеховым, пишет агентство.

Озтеллин отметил, что железные дороги между Азербайджаном и Турцией сыграют важную роль в расширении существующих возможностей. Валехов, в свою очередь, подчеркнул наличие между Азербайджаном и Турцией перспективных отраслей для сотрудничества и активное участие Турции в проектах по восстановлению и строительству инфраструктуры на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.