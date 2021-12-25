Российские военные провели в Крыму сбор командного состава Черноморского флота

25 дек. 13:06

В Крыму прошел сбор командного состава Черноморского флота (ЧФ) с учениями кораблей и морской пехоты. Об этом сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Сбор командного состава соединений и частей проходил под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, его основной целью стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по предназначению", - говорится в сообщении.

По словам военных, в рамках сбора на крымском полигоне «Опук» была продемонстрирована методика обороны и захвата участка побережья.

Отмечается, что сбор командного состава ЧФ проводился в течение пяти дней. В нем приняли участие около ста офицеров командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск флота.