Лукашенко провел телефонный разговор с Алиевым

25 дек. 12:57

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора главы Белоруссии и Азербайджана обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, отметили дружественные отношение между Белоруссией и Азербайджаном и выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов и крепкого здоровья. В свою очередь, глава Азербайджана поблагодарил белорусского коллегу за внимание.