Пашинян: Совет Безопасности ООН признал Карабах территорией Азербайджана

25 дек. 12:53

Выступая в прямом эфире соцсети «Фейсбук», премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд серьезных заявлений относительно позиции своей страны по Карабаху. Он дал понять, что в 1993 году Совет Безопасности ООН признал Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, но с тех пор вопросом статуса региона занималась Минская группа ОБСЕ. Однако в 2016 году вопрос о статусе был снова возвращен в Совбез ООН, что является для Армении, по мнению Пашиняна, "катастрофой". Ибо рассчитывать на статус Карабаха в рамках этой авторитетнейшей международной площадки невозможно.

К удивлению многих своих земляков, Никол Воваевич заговорил о возврате азербайджанских беженцев в регион.

«Вопрос о правах проживающих в Карабахе азербайджанцев не оспаривался и не будет оспариваться. Я неоднократно говорил об этом публично. И представители кругов, ранее участвовавших в переговорах, по крайней мере в этой части, подтвердили, что Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянская единица», - сказал премьер-министр.

Кульминационной частью выступления Пашиняна стал статуса Карабаха. Пашинян дал понять, что этот вопрос может решаться только с участием азербайджанских жителей области, и они имеют право поднять вопрос своего самоопределения: «в референдуме должно участвовать и азербайджанское население». Далее Пашинян напоминает, что «Нагорно-Карабахская автономная область никогда не считалась чисто армянским союзом. Он воспринимался, наблюдался, регистрировался как армяно-азербайджанская единица, по крайней мере, с точки зрения населения».

Теперь по документам. Никол Пашинян, объясняя возможности Карабаха претендовать на статус, отсылает слушателей к международному праву. Главным образом к двум площадкам - Совет Безопасности ООН и Минская группа ОБСЕ. В 1993 году СБ ООН признавал Карабах азербайджанской территорией.



«В 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию о Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, где он признает суверенитет Азербайджана, нерушимость границ», - сказал он, добавив, что с тех пор вопросом статуса Карабаха занималась исключительно Минская группа ОБСЕ. Однако после апрельских боев 2016 года «вопрос о статусе, по сути, был возвращен в компетенцию Совета Безопасности ООН». Этот поворот в международном решении вопроса статуса армянский премьер считает «катастрофой». Если на площадке МГ ОБСЕ у Армении был шанс претендовать на особый статус для Карабаха, то в Совбезе это невозможно, по его словам.

«Эта катастрофа произошла в переговорном процессе 2016 года. И поэтому я говорю, что с содержанием переговоров по состоянию на 2018 год это может быть связано с тем, что если этот статус Нагорного Карабаха будет зарегистрирован, это означает, что уточнение его окончательного статуса должно произойти в соответствии с Конституция Азербайджана», - возмущается Пашинян.

В сухом остатке официальному Еревану, по его мнению, выгодно рассматривание карабахского урегулирования именно в формате МГ ОБСЕ, сопредседателями которой являются Франция, США и Россия. Пашинян надеется, что проведенные на площадках Минской группы встречи все же активизируют именно такой формат решения вопроса статуса, устраивающий Армению.

«На данный момент уже состоялся ряд встреч в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и процесс должен быть продолжен», - говорит политик.

Пашинян также категорически отвергает обвинения в «сдаче земель». Темой будущего Карабаха вновь занялся Совбез ООН, в новейших документах на переговорном столе регион рассматривается только как неотъемлемая часть Азербайджана. В связи с этим Никол Пашинян подчеркнул, что если в чем и можно его обвинить как главу армянского государства, так это в том, что он отказывался мирно деоккупировать земли Азербайджана.

«Меня обвиняют в «передаче земель» - на самом деле это безосновательное обвинение. Однако есть законное обвинение – в том, что я не отдавал земли. Если бы кто-то сказал мне: «Вы должны же были понять, что выхода нет, вам просто нужно было передать эти эти территории Азербайджану, чтобы не было войны» - эти слова прозвучали бы законным обвинением. Я ведь не соглашался на это только потому, что мы ничего не получали взамен на тот момент переговоров», - заключил Никол Пашинян, намекая, что после войны Армения получила возможность разблокирования коммуникаций и получения прямого железнодорожного сообщения с Россией и Ираном.

Премьер-министр заявил, что никогда не соглашался с формулировкой прежних властей, «партии войны» Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна», о том, что «Карабах никогда не будет частью Азербайджана и должен быть только армянским». «Я не согласен с этой формулировкой, потому что Карабах не мог быть полностью армянским. Если иметь в виду демографический состав населения, то никак нет. Из содержания переговоров было очевидно, что в Нагорно-Карабахской автономной области проживало армянское и азербайджанское население. Очевидно, что и власть в Карабахе не может быть полностью армянской», - сообщил он, указав, что ему приходится раскрывать секретную, конфиденциальную информацию.

По его словам, в «казанской формуле» предполагалось немедленное получение сепаратистами Карабаха некоего «промежуточного статуса», с чем не согласился Азербайджан. «А в 2014 году появляются уже первые признаки того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предлагают армянской стороне отказаться от фразы о получении Карабахом промежуточного статуса. Армянская сторона, естественно, с этим не согласна, эскалация конфликта нарастает – а в январе 2016 года посредники официально представляют Армении новый пакет переговорных документов, где все сформулировано без фразы «Карабах получает промежуточный статус». Армянская сторона отклоняет это, и в апреле 2016 года начинается война. После войны вновь поступает то же предложение, Ереван вновь отклоняет, а в августе 2016 года появляется новый пакет документов, куда входит уже формулировка Совета Безопасности ООН», - рассказал Никол Пашинян историю отказа посредников от темы «статуса Карабаха».

Премьер-министр поставил в вину прежним властям апрельские бои 2016 года. «Их можно было предотвратить, если бы армянская сторона приняла предложение обойтись без статуса Карабаха, хотя бы сказала, что обсудит его, проявила дипломатическую гибкость. Там же были опытные дипломаты», - указал он, добавив, что режим Саргсяна предпочел представить бои как «разведку боем», то есть уже тогда Ереван начал готовить масштабную военную операцию против Азербайджана.

В итоге «наследство» режима Саргсяна, оставленное команде Пашиняна после революции 2018 года не позволяло новым властям как-либо избежать новых боевых действий. «Я больше не хочу говорить вещи, которые меня оправдывают. Но представьте, в 2020 году я прихожу и говорю: «Люди, мы должны передать земли, и это произойдет на следующий день». Командование Вооруженных Сил говорит: «Мы не отступим ни на шаг назад», а премьер-министр, выходит, идет на уступки. Поэтому дело не в том, что я был уверен, будто война – это правильный путь», - заключил он.