Горбачев: СССР можно было спасти

25 дек. 11:14

30 лет назад 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил, что слагает с себя обязанности президента СССР. Через день Советский Союз прекратил свое существование.

В интервью ТАСС первый президент СССР заявил, что советские власти сначала недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в Советском Союзе и необходимость его обновления и отметил, что государство можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств.

"Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении", - заявил Горбачев ТАСС в субботу.

По мнению Горбачева, целью советских властей было "создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий". Он подчеркнул, что это был жизнеспособный вариант, который поддержали бы большинство республик, но путч ГКЧП сорвал эту возможность.

"Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств", - отметил Горбачев.

Первый президент СССР заключил, что Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик, которые получили бы возможность стать членами ООН, а также сохранилось бы единство вооруженных сил и контроль над ядерным оружием.

Тем не менее, этого не произошло, и ровно 30 лет назад Михаил Горбачев покинул пост президента и подписал указ о передаче «ядерного чемоданчика» Борису Ельцину. Позже газета «Правда» официально сообщила: «Совет республик Верховного совета СССР в связи с созданием Содружества Независимых Государств принял декларацию, в которой констатирует, что Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование».