Глава «Нафтогаза» признал отсутствие альтернативы по российскому газу

25 дек. 10:43

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «РБК-Украина» сказал, что Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных России источников.

"Физически судна с LNG в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы", — признал Витренко.

Он считает, что для этого на территории Польши нужно модернизировать систему газопроводов. "Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру", — пояснил Витренко.

Глава компании также отметил, что Польша пока этого не делает, поскольку на это нужно время и инвестиции, она ждет денег Европы для этих целей.