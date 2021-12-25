Глава АОЭИ: Иран может сам производить ядерное топливо

25 дек. 10:27

Глава Организации по атомной энергии (АОЭИ) Мохаммад Эслами в интервью РИА Новости заявил, что Иран уже сам может производить ядерное топливо, а в ближайшее время намерен использовать его на АЭС в Бушере.

"Иран уже сам может производить ядерное топливо. Мы провели переговоры с компанией «Росатом» и надеемся, что в рамках нашего взаимодействия и на основе планов и контрактов, которые мы будем заключать с ней, мы сможем начать использовать иранское топливо в самом реакторе в Бушере", - отметил Эслами.

Глава АОЭИ также заявил, что Иран погасил долг перед РФ за строительство первого энергоблока АЭС в Бушере.

Строительство энергоблоков АЭС «Бушер» считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок АЭС был подключен к национальной энергосистеме Ирана в 2011 году, сейчас ведется сооружение второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.