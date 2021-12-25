Экс-наставник сборной Германии может возглавить турецкий гранд

25 дек. 8:34

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев может стать новым наставником турецкого "Фенербахче". Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист Николо Скира.

По его словам, стамбульский клуб предложил 61-летнему немецкому специалисту контракт до 2024 года.

Напомним, ранее на этой неделе главный тренер "Фенербахче" Витор Перейра покинул свой пост. После 18 туров столичный клуб находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. От лидирующего "Трабзонспора" команда отстает на 16 очков.