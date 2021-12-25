Американская разведка: Саудовская Аравия производит баллистические ракеты с помощью Китая

Американские спецслужбы пришли к заключению, что Саудовская Аравия занимается производством собственных баллистических ракет. В прошлом Эр-Рияд закупал баллистические ракеты у Китая, но не занимался созданием своих собственных, пишет CNN. Согласно сведениям трех источников, которым доступны новейшие разведданные, и спутниковым снимкам, попавшим в распоряжение CNN, королевство производит оружие, по крайней мере, на одном из объектов.

Американские чиновники из нескольких служб безопасности, в том числе и из Совета национальной безопасности Белого дома, в последние месяцы были проинформированы о масштабных трансферах ракетных технологий между Китаем и Саудовской Аравией, сообщают источники, знакомые с вопросом. Теперь перед администрацией Байдена стоит задача определить, приведут ли баллистические достижения Саудовской Аравии к изменению региональной динамики и не будут ли осложнены усилия по расширению условий ядерного соглашения с Ираном, в которые США стремятся включить ограничения ракетной программы Тегерана (помимо США этот пункт поддерживает Европа, Израиль и страны Персидского залива).

Иран и Саудовская Аравия - давние соперники, и вряд ли Тегеран согласиться отказаться от баллистических ракет, если Эр-Рияд занялся изготовлением собственных. ”Иранской баллистической программе уделяется повышенное внимание, в то время как производство ракет Саудовской Аравии зачастую игнорируется, - говорит Джеффри Льюис, эксперт по вооружениям, профессор из Миддлберского института международных исследований. - Внутреннее производство баллистических ракет Эр-Риядом предполагает, что дипломатические усилия по контролю за распространением должны предприниматься с вовлечением других региональных игроков, в том числе Саудовской Аравии и Израиля, у которых есть собственные ракетные программы”.

Какой бы ни была реакция США, она должна исходить из дипломатических соображений в отношении Китая, с которым администрация Байдена стремиться сотрудничать по ряду приоритетных вопросов, в том числе по климату, торговле и борьбе с пандемией. ”Здесь важно расставить приоритеты”, - высокопоставленный чиновник из американской администрации сообщил CNN.

Совет национальной безопасности и ЦРУ отказались прокомментировать ситуацию. На вопрос о том, осуществлялся ли в недавнее время трансфер ракетных технологий между Китаем и Саудовской Аравией, представитель китайского министерства иностранных дел ответил, что ”между странами всеобъемлющее стратегическое партнерство” и ”дружеское сотрудничество во многих сферах, в том числе и торговле оружием”. ”Такое сотрудничество не нарушает международные нормы прав и не связано с увеличением количества оружия массового поражения”, - говорится в заявлении официального представителя. Правительство Саудовской Аравии и посольство страны в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Новые проблемы Байдена

Еще в 2019 году CNN сообщало о том, что американской разведке стали доступны сведения о сотрудничестве Саудовской Аравии с Китаем по продвижению баллистической программы королевства. Администрация Трампа не сообщила секретную информацию ключевым членам Конгресса, что вызвало гнев демократов, которые узнали обо всем не через традиционные правительственные каналы. Они пришли к заключению, что информация умышленно не была представлена на серии брифингов.

Демократы усилили критику в отношении слишком мягкого подхода администрации Трампа к Саудовской Аравии. Эксперты по ядерному нераспространению считают, что молчание Трампа позволило саудовцам продолжать расширять работу над своей ракетной программой.

”США должны были бы надавить на Саудовскую Аравии с тем, чтобы она отказалась от разработки баллистических ракет. Но первые признаки работы Эр-Рияда над ракетной программой появились при администрации Трампа, которая не была заинтересована в том, чтобы портить отношения из-за таких вопросов”, - считает Анкит Панда, эксперт по ядерной политике и оружию из Фонда Карнеги за международный мир.

Источники сообщили CNN, что в последнее месяцы законодатели были ознакомлены с новыми разведданным в отношении трансфера баллистических технологий между Саудовской Аравией и Китаем. Администрация Байдена готовится ввести санкции в отношении ряда организаций, участвующих в трансферах, хотя некоторые политики с Капитолийского холма обеспокоены тем, что Белый дом не хочет серьезно наказывать саудовское правительство за его действия.

Учитывая текущий статус иранских переговоров, саудовская ракетная программа может осложнить и без того непростую ситуацию. ”Полноценная ракетная программа Саудовской Аравии может воспрепятствовать сдерживанию баллистических усилий других государств. Иранские ракеты, например, вызывающие серьезную обеспокоенность со стороны США, будет гораздо сложнее контролировать без аналогичных действий в отношении развивающейся саудовской программы”, - сказал Панда.

Недвусмысленные доказательства

Новые спутниковые снимки, попавшие в распоряжение CNN, подтверждают, что Саудовская Аравия занимается производством баллистических ракет на площадке, которая была построена с помощью китайских специалистов. В этом уверены эксперты, которые проанализировали фото и источники, подтвердившие, что зафиксированный на них объект совпадает с американскими разведданными. На спутниковых снимках, сделанных частной компанией Planet с 26 октября по 9 ноября, запечатлена производственная деятельность близ города Давадми. По словам экспертов из Миддлберийского института международных исследований, ”подобная деятельность - недвусмысленное доказательство того, что на объекте производятся ракеты”.

”Главное подтверждение - амбар для сжигания отходов, где утилизируют твердое топливо, оставшееся от производства баллистических ракет, - говорит Льюис. - В результате отлива ракетного двигателя остается топливо, которое опасно, поскольку может взорваться. Обычно на производствах твердотопливных ракет есть амбар для сжигания отходов, где уничтожаются остатки путем сжигания. Таким образом, объект для сжигания - серьезное доказательство того, что там действительно производят твердотопливные ракетные двигатели”.

Однако никаких подробностей о том, производством каких именно ракет занимается Саудовская Аравия, нет. Не известен ни радиус действия, ни полезная нагрузка снарядов. Учитывая, что объект был построен при помощи Китая, а также исходя из разведданных о том, что между двумя странами недавно произошел обмен ракетными технологиями, можно предположить, что производимые ракеты китайского образца, считает Льюис. Тем не менее за прошедшие годы Саудовская Аравия обращалась и к другим странам за помощью в развитии своей ракетной программы. Поэтому так сложно определить, какое именно оружие создает королевство, подчеркнул эксперт.