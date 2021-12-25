Чего добивались митингующие в Абхазии

25 дек. 2:00

В начале этой недели абхазская оппозиция устроила акцию протеста в Сухуме с попыткой захвата правительственного здания. Протестующие обвинили президента республики в "попытке поделиться суверенитетом" с Россией. Поводом для этого стали слова Аслана Бжании о необходимости выделения земельного участка под российскую военную базу.

Во вторник в Сухуме у Государственного драматического театра прошел несанкционированный митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, состоящим из девяти оппозиционных партий и общественных организаций оппозиционных сил. Как пишут "Спутник-Абхазия" и "Абхазия-информ", на площади собралось около 300-400 человек под лозунгами "Мы не позволим продать Абхазию", "Дайте свет и воду!" Участники протестной акции высказали недовольство работой органов исполнительной власти в области соблюдения правопорядка в стране, состоянием дел в энергетике, экономике и других сферах.

Параллельно с митингом оппозиции у здания администрации президента собрались сторонники действующей власти. Выступая перед собравшимся, советник президента по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа отметил, что в республике есть проблемы, но руководство страны делает все возможное, чтобы решать их, чтобы улучшить жизнь граждан, несмотря на столь сложное время пандемии коронавирусной инфекции.

Митингующие оппозиционеры направили к президенту делегатов с требованием прийти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Президент ответил, что не может нарушать распоряжение о недопустимости проведения различных несанкционированных митингов в условиях действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. При этом он сказал, что через несколько дней, когда ситуация успокоится, готов начать переговоры с оппозицией по всем волнующим ее вопросам.

Вечером к президенту направилась группа делегатов для переговоров. Результаты переговоров не устроили протестующих и они двинулись к зданию парламента, где предприняли попытки прорвать кордон. В совместном заявлении руководителей силовых структур говорится, что митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. В процессе незаконных действий получил телесные повреждения журналист, нанесен ущерб государственному имуществу. Органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий.

Митингующие разошлись после того, как на акции протеста была оглашена резолюция оппозиционных сил. В числе требований - инициировать законную процедуру отстранения президента от власти, заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти и другие.

Прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти, сопровождающиеся погромами и уничтожением имущества. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест организаторам митинга оппозиции в связи с инцидентом со съемочной группой Абхазского телевидения.

В России внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии. Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "острота положения дел в Сухуме постепенно идет на спад": "Наши страны последовательно выстраивают и укрепляют разноплановые межгосударственные отношения. При этом остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, которыми стороны руководствуются с момента признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Абхазия. Двустороннее взаимодействие в вопросах обороны и безопасности, охраны границ надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, в которых заинтересованы обе наши страны. Тесная координация внешнеполитической работы позволяет успешно продвигать интересы независимой Абхазии на международной арене, в том числе на важной площадке Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье".

Захарова отметила, что действующее Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года (вступило в силу 20 января 2012 года) ратифицировано парламентом Абхазия, и все желающие могут ознакомиться как с его текстом, так и с перечислением мест дислокации российских военных баз".

Здесь уместно напомнить также, что 16 декабря посол Абхазии в России Игорь Ахба был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции. Вчера временным поверенным в делах Абхазии в РФ была назначена сотрудница посольства Абхазии в России, дипломат Мадина Авидзба.