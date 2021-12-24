Турция и Катар договорились с талибами* по управлению аэропортом Кабула

24 дек в 23:47

В пятницу Турции и Катару удалось достичь принципиальной договоренности с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по вопросам управления аэропортом Кабула, пишет турецкое агентство Anadolu.

Достигнут консенсус по созданию технических групп для продолжения консультаций на уровне технических комитетов. Также стороны договорились о создании технических групп для еще четыре афганских аэропортов.

Технические специалисты из Турции и Катара помогают наладить работу аэропорта Кабула, который пострадал в результате хаоса и теракта в конце августа.

Первые вылеты из авиагавани были осуществлены 4 сентября, первые международный рейс вылетел 9 сентября в Доху. В настоящее время в Кабул совершаются чартерные коммерческие рейсы из Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии.