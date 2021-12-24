Похищение зимних колес раскрыли полицейские в Чегеме

24 дек в 23:42

Стражи порядка оперативно раскрыли кражу, совершенную в Чегемском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Накануне в ОМВД обратился 29-летний житель города Чегема.

"Мужчина заявил, что минувшей ночью неизвестные проникли во двор его домовладения и из-под навеса похитили комплект зимних колес от автомашины Mercedes Benz в количестве четырех штук", - пояснили в полиции.

В результате злоумышленники нанесли ущерб на 40 тыс рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемых, которыми оказались ранее судимый 32-летний местный житель и его 40-летний знакомый, живущие неподалеку от потерпевшего.

Они дали признательные показания, колеса изъяты, открыто уголовное дело по п.п. "б", "в" ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).