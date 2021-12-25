Казахстан возобновит авиасообщение с Вьетнамом

25 дек. 4:39

Казахстан возобновит полеты во Вьетнам с 30 декабря, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Регулярные рейсы будет осуществлять авиакомпания SCAT один раз в неделю по четвергам по маршруту Алматы – Фукуок.

"Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 14 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической обстановки и соответствующих решений межведомственной комиссии.