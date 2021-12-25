Дагестан будет готовиться к празднованию 90-летия Фазу Алиевой

25 дек. 3:23

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал постановление о создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения дагестанской поэтессы Фазу Алиевой.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой и утвердить его состав", - сказано в документе.

Согласно указу, комитет должен разработать и представить на утверждение план мероприятий по подготовке и проведению празднования, а также рассмотреть вопросы их финансирования. Его руководителем назначен Сергей Меликов.