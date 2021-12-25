В Ингушетии построят 35 школ за три года 

25 дек. 6:29

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о том, что власти Ингушетии планируют построить в 2022-2024 годах 35 общеобразовательных учреждений более чем на 21,5 тыс мест, при этом для ликвидации двухсменного обучения в регионе сверх этого требуется строительство еще 20 школ.

"В Республике Ингушетия в рамках национального проекта "Образование" в период 2022-2024 годов планируется построить 35 общеобразовательных организаций на 21 623 ученических места. <…> необходимо построить дополнительно 20 общеобразовательных учреждений на 12 620 мест к 2025 году", - сказал он в ходе совещания с полпредом в СКФО Юрием Чайкой по реализации нацпроектов.

Далее Калиматов отметил, что также в регионе нужно построить 10 дошкольных образовательных учреждений - в настоящее время в местах в детских садах нуждаются 1 847 детей региона.