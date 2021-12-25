"Карабах" может потерять голкипера и хавбека

25 дек. 7:28

Полузащитник и вратарь агдамского "Карабаха" Патрик Андраде и Эмиль Балаев могут сменить клубную пропуску.

Интерес к Патрику Андраде проявляет польская "Легия". Трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно, передает Azerisport.com.

В свою очередь, Эмиль Балаев может продолжить карьеру в Казахстане. В переходе 27-летнего голкипера заинтересован "Актобе".

Сам футболист не прочь вновь поиграть в чемпионате Казахстана, однако переход вряд ли состоится этой зимой из-за травмы основного вратаря "Карабаха" Шахруддина Магомедалиева. Ожидается, что стороны обсудят возможность трансфера летом 2022 года.