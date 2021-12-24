Жители Узбекистана смогут загрузить цифровой паспорт в телефон и узнать о льготах

24 дек в 23:27

Цифровой профиль паспорта гражданина создадут в Узбекистане, обзавестись им можно будет, установив на смартфон приложение, пишет Podrobno.uz.

О нововведении рассказали на презентации проектов по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий Узбекистана с участием президента республики Шавката Мирзиеева.

Приложение gov pass в смартфоне будет содержать цифровые версии множества документов, в него можно будет загрузить паспорт, водительские права, диплом, трудовую книжку. Таким образом, все документы будут всегда под рукой.

Нововведение сократит бюрократию, позволит ведомствам более эффективно обмениваться информацией, госуслуги для населениями станут проактивными. Система сама предложит услуги и льготы, о которых вы могли и не знать, но которые положены вам по закону.

Цифровой профиль гражданина сделают доступным и коммерческим организациям - например банкам.