В Казахстане почти похитили жителя Узбекистана

25 дек. 1:33

Полиция Алматинской области спасла гражданина Узбекистана от похищения, сообщает "Хабар 24".

Отмечается, что похищенный передал бумажку сотрудникам правопорядка Жамбылской области на одной из заправочных станций. Мужчина просил о помощи. На пульт дежурной части департамента полиции, объявившей план "Перехват", поступила ориентировка.

Легковую машину с иностранцем обнаружили недалеко от села Самсы на трассе Алматы - Бишкек. Помимо него, в ней также находились пятеро человек.

"Все подозреваемые доставлены в отдел полиции Жамбылского района. Потерпевший уже написал заявление о принятии мер в их отношении. Сейчас будут выясняться все обстоятельства дела", - сказал командир батальона патрульной полиции департамента полиции Алматинской области Ерлан Мухамедьяров.

Стоит добавить, что материал передан в департамент полиции Жамбылской области.