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В Казахстане почти похитили жителя Узбекистана

В Казахстане почти похитили жителя Узбекистана

Полиция Алматинской области спасла гражданина Узбекистана от похищения, сообщает "Хабар 24".

Отмечается, что похищенный передал бумажку сотрудникам правопорядка Жамбылской области на одной из заправочных станций. Мужчина просил о помощи. На пульт дежурной части департамента полиции, объявившей план "Перехват", поступила ориентировка.

Легковую машину с иностранцем обнаружили недалеко от села Самсы на трассе Алматы - Бишкек. Помимо него, в ней также находились пятеро человек.

"Все подозреваемые доставлены в отдел полиции Жамбылского района. Потерпевший уже написал заявление о принятии мер в их отношении. Сейчас будут выясняться все обстоятельства дела", - сказал командир батальона патрульной полиции департамента полиции Алматинской области Ерлан Мухамедьяров.

Стоит добавить, что материал передан в департамент полиции Жамбылской области.

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