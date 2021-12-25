В турецком Эрзуруме пройдут международные соревнования лыжников

25 дек. 0:23

В субботу, 25 декабря, в турецкой провинции Эрзурум, расположенной на северо-востоке страны, начнутся международные соревнования по лыжным гонкам. Об этом сообщили в Федерации лыжного спорта Турции.

Они пройдут в два дня - 25 и 26 декабря - в горнолыжном центре "Кандили".

В соревнованиях примут участие 60 спортсменов из 14 стран мира - Турции, Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Доминиканы, Ирана, Малайзии, Марокко, Мексики, Пакистана, Северной Македонии, Сербии и Чили, передает агентство Anadolu.