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Турецкая вакцина от коронавируса впервые поступает в гражданский оборот

Турецкая вакцина от коронавируса впервые поступает в гражданский оборот

Первая партия отечественной вакцины от Covid-19 TURKOVAC поступила на склады Управления здравоохранения турецкой столицы. Об этом сообщает Anadolu.

Серийное производство разработанного турецкими учеными препарата продолжается в промзоне юго-восточной провинции Шанлыурфа.

Партия из 150 тыс доз была доставлена на склады медикаментов, расположенные в районе аэропорта Эсенбога.

Препараты пройдут повторные анализ и проверки, после чего их распределят по провинциям - предполагается, что это будет сделано "до следующей недели".

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