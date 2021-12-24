Турецкая вакцина от коронавируса впервые поступает в гражданский оборот

24 дек в 23:19

Первая партия отечественной вакцины от Covid-19 TURKOVAC поступила на склады Управления здравоохранения турецкой столицы. Об этом сообщает Anadolu.

Серийное производство разработанного турецкими учеными препарата продолжается в промзоне юго-восточной провинции Шанлыурфа.

Партия из 150 тыс доз была доставлена на склады медикаментов, расположенные в районе аэропорта Эсенбога.

Препараты пройдут повторные анализ и проверки, после чего их распределят по провинциям - предполагается, что это будет сделано "до следующей недели".