ЦБ: закредитованность россиян растет

24 дек в 23:12

В Центробанке отметили, что в России продолжает расти закредитованность населения.

В третьем квартале 2021 года доля кредитов и займов в микрофинансовых организациях с долговой нагрузкой более 80% в общем объеме выдач достигла 31% и 44,2%, следует из данных регулятора.

Доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% в общем объеме предоставленных в течение квартала кредитов составила 30,3% во втором квартале года, 31% - в третьем квартале. В третьем квартале процент ссуд с лимитом кредитования с долговой нагрузкой более 80% достиг 44,2%.

Стало больше заемщиков с задолженностью более 10 тыс рублей по потребкредитам и кредиткам - годовой темп к 1 июля достиг 2,4%, микрокредиты россияне также стали брать чаще - прирост заемщиков за тот же период составил 23%, информирует в пятницу ЦБ РФ.