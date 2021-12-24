Мужчина смертельно ранил собутыльника и сам отвез его в больницу в Дагестане

24 дек в 22:59

Подозреваемый в убийстве 61-летний мужчина задержан в Магарамкентском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В нем говорится, что 22 декабря, примерно в 15:10, в селе Тагиркент-Казмаляр между 61-летним мужчиной, временно живущим в селе, и 41-летним местным жителем во время употребления спиртных напитков вспыхнул конфликт.

В результате старший из них нанес удар поленом оппоненту по голове, а потом, увидев топор, нанес удар и им.

"Осознав произошедшее, подозреваемый доставил пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой в больницу, но из-за полученных телесных повреждений спасти его не удалось, мужчина скончался", - пояснили в полиции.

В медучреждении правоохранители задержали подозреваемого - он не скрывался от них.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).