Почти 50 случаев заражения омикроном выявили в Грузии

24 дек в 22:57

В Грузии подтвердилось 19 новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, общее число инфицированных этим штаммом достигло 48, сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.

Циркуляцию нового штамма в Грузии уже началась, считает глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Этот штамм проник в страну 20 декабря.

Ожидается, что в ближайшие две недели в Грузии вырастет заболеваемость коронавирусом на фоне распространения омикрон-штамма и новогодних каникул. В последние две недели суточная заболеваемость в стране держалась на уровне 2-3 тыс.