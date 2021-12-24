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Почти 50 случаев заражения омикроном выявили в Грузии

Почти 50 случаев заражения омикроном выявили в Грузии

В Грузии подтвердилось 19 новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, общее число инфицированных этим штаммом достигло 48, сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.

Циркуляцию нового штамма в Грузии уже началась, считает глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Этот штамм проник в страну 20 декабря.

Ожидается, что в ближайшие две недели в Грузии вырастет заболеваемость коронавирусом на фоне распространения омикрон-штамма и новогодних каникул. В последние две недели суточная заболеваемость в стране держалась на уровне 2-3 тыс.

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