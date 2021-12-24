Стал известен состав армянской делегации на встрече с азербайджанской общественностью в Москве

24 дек в 22:27

СМИ сообщили имена армянских деятелей культуры, которые приняли участие в проходившей накануне и сегодня в Москве встрече с коллегами из Азербайджана, организованной при посредничестве спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Как передает Sputnik Армения, это ректор Ереванского государственного медуниверситета им. Мхитара Гераци Армен Мурадян, художественный руководитель государственного кукольного театра имени Ованнеса Туманяна Рубен Бабаян, директор театра имени К. С. Станиславского Марианна Мхитарян и режиссер Арутюн Хачатрян.

Соответствующие сведения подтвердил Рубен Бабаян.

Ранее источники рассказали, какие представители азербайджанской общественности приняли участие в переговорах.