Станислав Тарасов рассказал о Турции в новых реалиях Южного Кавказа

24 дек в 22:19

Турция вынуждает своих западных партнеров общаться с ней на равных. Об этом в эфире передачи "Формула смысла" на радиостанции "Вести ФМ" заявил директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Международного института новейших государств Станислав Тарасов.

"Турция очень внимательно следит за тем, что происходит сейчас во взаимоотношениях между Россией и коллективным Западом. Всем известны предложения российского МИД и российского руководства о выстраивании отношений с НАТО и так далее. Турки пишут, что в мире есть два лидера, которые по-настоящему дают бой американцам - это Эрдоган и Путин. Путин дает по линии обеспечения безопасности, а Эрдоган выстраивает новую экономическую модель. Причем они утверждают, что и тот, и другой сценарий действий Москвы и Анкары должен привести к заметному успеху", - отметил тюрколог.

По его словам, несмотря на то, что Турция является членом НАТО, политику страны нельзя назвать прозападной. "Несмотря на все проблемы, которые существуют во взаимоотношениях с США, Эрдоган ведет оппортунистическую линию, которая, однако, никогда не была чисто прозападной. Он выторговывает себе определенные преференции, добивается того, чтобы с ним говорили на равных", - поведал историк.

В то же время он обратил внимание на то, что на последний "саммит за демократию", состоявшийся 9-10 декабря, Турция вообще не была приглашена. "Туркам угрожают государственным переворотом. Неслучайно, что именно в этот момент на Турцию оказывается очень серьезно информационное давление. На Западе резко увеличивается количество публикаций, в которых предсказывается крах Турции как государства, государственной и экономической системы страны, начинается обсуждение вариантов преемников Эрдогана. Это и нынешний глава разведки Хакан Фидан, и нынешний министр обороны, и часть ближайших соратников самого Эрдогана. Муссируется и тезис о болезни Эрдогана. Показываются кадры, где он выглядит уставшим. Ему приписывают онкологию и считают, что дни его сочтены", - рассказал Станислав Тарасов.

При этом он подчеркнул, что Эрдоган весьма успешно ведет бой по целому ряду направлений. "Турция пытается отвоевать себе место под солнцем в новом миропорядке. Турки заставляют, вынуждают своих западных партнеров нормально с ними общаться, на равных. Хотя этот процесс очень длительный, и маловероятно, что Эрдогану удастся довести это до конца, но за Турцией, конечно, внимательно наблюдают и в Москве, и в Пекине. Это потенциальные партнеры Турции, которая претендует на статус региональной державы", - пояснил директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Международного института новейших государств.

Аудиозапись программы "Формула смысла"