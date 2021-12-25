Россия намерена изменить нефтяной рынок Европы

В прошлом году "Роснефть" приступила к реализации крупнейшего в современной мировой нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводородов – "Восток Ойл". Ресурсная база проекта на севере Красноярского края составляет свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти.

Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту "углеродный след" на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Для энергоснабжения объектов "Восток Ойла" будет использована в том числе ветрогенерация. Конкурентным преимуществом проекта считается близость к Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений "Восток Ойла" сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение задачи по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.

В июне в ходе ХХIV Петербургского международного экономического форума "Роснефть" заключила свыше 50 контрактов для реализации проекта на общую сумму 558,8 млрд рублей. Перспективность "Восток Ойла" подтверждена интересом со стороны международных инвесторов: 10% долю в проекте приобрел крупный международный трейдер Trafigura. Так же "Роснефть" договорилась об условиях продажи 5% доли в проекте консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime.

Reuters отмечает, что Россия делает ставки на свой самый грандиозный с распада Советского союза нефтяной проект, чтобы потеснить ближневосточные, западно-африканские и американские сорта на основных европейских рынках и получить необходимую прибыль. Однако неизвестно, каким будет спрос на нефть, поскольку мир стремиться отойти от использования ископаемого топлива, чтобы ограничить глобальное потепление. Ожидается, что многие европейские НПЗ снизят объемы переработки. Россия надеется удовлетворить спрос, который, предположительно, сохранится, своей новой легкой, малосернистой и поддающейся переработке нефти, значительно отличающейся от тяжелого российского сорта Urals.

Качество нового сорта проекта ”Восток Ойл”, который еще не получил названия, будет соответствовать сортам Brent и Troll, добываемым в Северном море. По данным ”Роснефти”, содержание серы в нем будет менее 0,05%, а плотность - 40 градусов API. Новый сорт будет подходить практически для всех нефтеперерабатывающих заводов в Европе. По мере снижения добычи в Северном море европейские НПЗ закупают легкие сладкие сорта из других источников. По словам трейдеров, если качество нефти проекта ”Восток Ойл” будет соответствовать заявленному, то они предпочтут ее ближневосточным, африканским и американским аналогам ввиду более дешевой транспортировки.

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По данным "Роснефти", сейчас проводятся геолого-разведочные работы по подготовке ресурсной базы "Восток Ойл", строительству установок сбора и подготовки нефти, магистрального трубопровода (протяженность 770 км), нефтеналивного терминала порт "Бухта Север". Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 млн тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очередей строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн тонн.

Для организации транспортировки продукции на судостроительной верфи "Звезда" размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. В целом для реализации проекта "Восток Ойл" планируется построить 50 судов различных классов, в том числе танкеры, газовозы, суда обеспечения. Также подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок отечественного производства.

В рамках реализации проекта планируется строительство объектов электрогенерации мощностью 3,5 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея. Реализация проекта "Восток Ойл" даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение, и будет иметь значительный мультипликативный эффект. "Восток-Ойл" создаст значительный мультипликативный эффект, обеспечит высокую доходность и удовлетворит растущие потребности мировой экономики в экологичных энергоресурсах, надеются в компании.