Физик рассказал, как одеваться и что есть, чтобы не мерзнуть в мороз

24 дек в 22:13

Чтобы не мерзнуть, нужно обеспечить правильный теплообмен, как это сделать объяснил профессор кафедры "общая физика" Пермского политеха, доктор физико-математических наук Анатолий Перминов, пишет "Доктор Питер"

"Тепло всегда передается от нагретых тел к более холодным. Правильно подобранная одежда помогает изолироваться от холода. Но необходимо помнить, что сама по себе одежда не греет человека", - сообщил профессор.

Единственным источником тепла является тело человека, поэтому чтобы сократить теплопотерю, следует одеваться многослойно.

В морозы физик рекомендует носить термобелье, шерстяные носки и теплые свитера. Первый слой защищает от потерь тепла и впитывает лишнюю влагу. Второй слой - верхняя одежда, она должна быть непродуваемой и водонепроницаемой. "Важно, чтобы одежда была достаточно свободной. Между ее слоями обязательно должен находиться воздух, который выполняет функцию теплоизолятора", - пояснил Перминов.

Много тепла человек теряет через подошвы ног, поэтому зимнюю обувь лучше выбирать на толстой подошве. Стельки можно выбрать из войлока или синтетики.

Питание зимой тоже важно, оно должно быть более калорийным и горячим. Также согреться поможет горячее безалкогольное питье.

"Многие в морозную погоду стараются быть в движении: быстрые сокращения и расслабления мышц способствуют переходу внутренней энергии в тепло, но необходимо помнить, что интенсивные физические упражнения без дополнительного питания могут привести к быстрым потерям внутренней энергии тела. Поэтому лучше прибегать к этому способу, только если вы уверены, что скоро окажетесь в теплом помещении и получите горячую пищу", - напомнил физик.