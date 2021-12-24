СМИ: ночные клубы массово опечатывают в Тбилиси

24 дек в 21:50

В Тбилиси закрывают ночные клубы, об этом сообщают СМИ.

Так, Инспекция труда опечатывает самый крупный ночной клуб грузинской столицы - Bassiani, об этом написала его совладелица Наджа Орашвили в Facebook.

""В эти минуты опечатывают Bassiani и, если не ошибаюсь, почти все клубы в Тбилиси", - цитирует ее Sputnik Грузия.

К развлекательному заведению прибыла патрульная полиция. Его хозяева утверждают, что на наступающую ночь у них запланировано мероприятие, и они не собираются отменять его.

Ранее стало известно, что, несмотря на запрет властей, 17 декабря после перерыва, длившегося более 1,5 лет, некоторые ночные клубы самовольно возобновили работу - по заявлениям их руководства, с соблюдением всех санитарных мер.

О закрытии своих заведений ранее сообщали владельцы ночных клубов "Хиди" и "Мтквари".