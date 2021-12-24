Туркменистан получит в подарок от России 10 тысяч доз "Спутника Лайт"

24 дек в 21:37

Россия в ближайшее время подарит Туркменистану 10 тыс доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил посол РФ в этой стране Александр Блохин.

"По словам дипломата, планируется ближайшим вывозным рейсом доставить в страну 10 тыс доз вакцины "Спутник лайт", безвозмездно. Блохин добавил, что если эта вакцина будет поставляться в Туркменистан, то, скорее всего, для ревакцинации", - пишет портал "Туркменистан Золотой век".

Блохин уточнил, что глава Минздрава Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов рассказал ему, что вакцинацию от Covid-19 уже прошли 80% жителей страны. Дипломат также напомнил, что России уже поставила Туркменистану 600 тыс доз вакцины "Спутник V" и небольшое количество "Эпиваккороны".

Напомним, Минздрав Туркменистана зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" накануне.