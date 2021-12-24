Недельная заболеваемость COVID-19 в мире превысила 5 млн впервые с мая

24 дек в 21:28

В мире за минувшую неделю выявили более 5 млн случаев заражения коронавирусом - в последний раз заболеваемость на таком уровне была в начале мая.

За неделю в мире коронавирусом заразились 5,2 млн человек - почти на 0,8 млн больше, чем на прошлой неделе.

Смертность от коронавируса в мире за две недели не изменилась и составляет 50 тыс за семь дней.

Заболеваемость коронавирусом стала расти на фоне распространения нового штамма "омикрон", в ряде стран он уже стал доминирующим. Этот штамм крайне контагиозен, при этом переносится легче предыдущих.

Омикрон-штамм доминирует в США и Великобритании. Во Франции, Великобритании, Италии в последние дни фиксируется рекордная заболеваемость.

В ЮАР, откуда новый штамм начала распространяться по миру в двадцатых числах ноября ситуация стабилизируется - за неделю заболеваемость снизилась почти на четверть.