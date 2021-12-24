Пашинян рассказал, когда будет готов встретиться с Эрдоганом

24 дек в 21:20

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, которая проходила в режиме онлайн.

"Идеи о встречи с Эрдоганом нет, но если переговорный процесс между [спецпредставителем Армении] Рубеном Рубиняном и его турецким коллегой будет успешным и процесс созреет до этого момента, то, конечно, за ним должны последовать встречи на высоком уровне. То есть, если процесс будет успешным, конечно, произойдет моя встреча с Эрдоганом", - цитирует главу армянского правительства ТАСС.

Он уточнил, что Рубинян, хотя и выступает в качестве главного переговорщика с Турцией, решения принимает не в одиночку - за них отвечает "вся политическая команда".

Премьер констатировал, что армянское общество "эмоционально воспринимает" вопросы взаимоотношений с Турцией. Тем не менее, подчеркнул Пашинян, для Армении важно наладить транзитные маршруты, запустить железную дорогу и рассмотреть открытие авиасообщения между странами.