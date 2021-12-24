Пашинян сообщил о готовности Армении к подписанию мирного договора с Азербайджаном

24 дек в 20:55

Ереван готов к заключению мирного договора с Баку, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, которая проходит в режиме онлайн.

"Конечно, мы заинтересованы в начале переговоров на эту тему и в подписании самого мирного договора", - цитирует его Sputnik Армения.

По словам премьера, Ереван не отказывался и не отказывается от обсуждения этого вопроса: так как Армения заявила о желании открыть эпоху мирного развития, то это было бы нелогично.

Глава правительства добавил, что в результате информационного хаоса может возникнуть ощущение, что Армения против запуска делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, однако это не так.

Пашинян уточнил, что Ереван также выступает за открытие коммуникаций в регионе.