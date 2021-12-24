В России в 2021 году только каждый десятый кандидат сдал экзамен на права с первого раза

24 дек в 20:30

В этом году в России резко сократилось число кандидатов в водители, которым удалось сдать экзамен на права с первого раза. В 2020 году таких кандидатов был 41% в этом году - 11%.

"Количество проведенных экзаменов [по новым правилам] существенно не изменилось. Однако процедура сдачи стала сложнее, и поэтому число сдавших экзамен с первого раза изменилось. Так, в 2020 году 41% кандидатов в водители сдал экзамен по первоначальным навыкам управления с первого раза, а в 2021 году практический экзамен с первого раза сдали 11% кандидатов в водители", - пояснил замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин, говорится на сайте "МВД медиа".

Напомним, новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами вступили в силу с 1 апреля 2021 года.