Премьер РА: у Еревана пока нет однозначной позиции по получению Баку статуса наблюдателя в ЕАЭС

24 дек в 20:13

Азербайджан пока не подавал официальный запрос о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС, поэтому у Еревана пока нет однозначной позиции по этому вопросу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в режиме онлайн.

"Если мы увидим перспективу общего урегулирования отношений, то эту тему мы всерьез рассмотрим. В любом случае мы рассмотрим, если начнется официальный процесс, если Азербайджан выразит подобное желание", - цитирует его Sputnik Армения.

Глава правительства уточнил, что позиция Еревана будет связана с ходом переговорного процесса по нормализации азербайджано-армянских отношений, разблокировки коммуникаций в регионе.

Напомним, 10 декабря почетный председатель Высшего эконмического совета ЕАЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что Азербайджан может стать страной-наблюдателем в ЕАЭС.