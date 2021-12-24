Часть негосударственных вузов в Узбекистане работает незаконно и не имеет права выдавать дипломы

24 дек в 20:07

Некоторые частные вузы в Узбекистане не имеют права на работу, однако заманивают к себе студентов, обещая перевод без экзаменов.

Нелицензированные организации продвигают себя в соцсетях как негосударственные высшие учебные заведения.

"Речь идет о таких учебных учреждениях, как Valley Innovative University, Международный университет Самарканд-Корея, Ангренско-Корейский интернациональный университет, Международный университет Европы. Некоторые из них даже обещают нашим соотечественникам, обучающимся за рубежом, перевести обучение в Узбекистан без экзаменов", - предупредили в Государственной инспекции по надзору за качеством образования.

В ведомстве напомнили, что такие заведения не имеют лицензий, а их дипломы не признает ни одна страна.