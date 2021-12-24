Никол Пашинян: контакты с Ильхамом Алиевым на саммите СНГ будут

24 дек в 20:00

Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал о возможных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе неформального саммита СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге 28 декабря. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в режиме онлайн.

Прежде всего политик подтвердил, что примет участие в саммите.

"На данный момент официального предложения о двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана будут… Так как саммит неформальный, все контакты будут неформальными", - приводит слова главы армянского правительства ТАСС.