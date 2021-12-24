Омикрон-штамм вызывает у вакцинированных необычные симптомы

24 дек в 19:39

Новый штамм коронавируса омикрон может вызывать некоторые симптомы исключительно у тех, кто прошел вакцинацию, рассказал эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, пишет Express.

Обычно у заболевших омикрон-штаммом проявляются симптомы, напоминающие симптомы простуды: кашель, слабость, заложенность носа и насморк. Этим омикрон отличается от дельты, при которой наблюдались высокая температура, продолжительный кашель, потеря вкусов и обоняния.

Омикрон-штамм также имеет специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых пациентов. К таким симптомам профессор отнес тошноту и потерю аппетита. У некоторых больных также наблюдается рвота. В целом, при заражении новым штаммом фиксируется невысокая температура, головная боль и боль в горле.