Крым отказался от курортного сбора

24 дек в 19:28

Власти Крыма отказались от идеи курортного сбора, уже подготовлен законопроект о признании утратившим силу соответствующего закона, рассказали в Минкурортов и туризма республики.

"Согласно действующему республиканскому закону, взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. На сегодняшний день решениями сессий городских советов указанных муниципальных образований приняты решения о выходе из эксперимента, другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В нем уточнили, что потенциальные поступления от курортного сбора были бы сопоставимы с расходами его операторов. Замглавы министерства Юлия Мартыненко пояснила, что в связи с многочисленными обращениями представителей турбизнеса был проведен ряд совещаний с ними и с экспертами, на которых было выражено отрицательное отношение к эксперименту: он угрожал серьезными репутационными рисками, опасностью перераспределения туристического потока в теневой сектор средств размещения, из-за чего легальные средства размещения не смогли бы обеспечить необходимые поступления в бюджет.

Вместо курортного сбора планируется реализовать механизм по легализации малых средств размещения.