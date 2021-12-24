Главный санврач Алматы покидает свой пост

24 дек в 19:21

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин уходит на пенсию.

Бекшин до 5 января будет в отпуске, после чего окончательно сдаст свои полномочия. По его словам, он не ощущает грусти от ухода и планирует после отдыха продолжить борьбу с пандемией.

"Еще бой не закончился с коронавирусом. У каждого с ним у нас особые счеты. Повоюем с коронавирусом. Во избежание профессионального выгорания надо хотя бы 2-3 недели отдохнуть", - поделился Бекшин, сообщает телеканал "Астана".

До того, как стать санврачом в Алматы, Бекшин занимал пост главного санитарного врача Казахстана. После выхода на пенсию он планирует вернуться в Нур-Султан.

Ранее Бекшин рассказал, на каких условиях в Алматы можно проводить новогодние корпоративы.