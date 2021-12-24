Комитет гражданской авиации Армении получил заявку Flyone Armenia на рейс Ереван-Стамбул

24 дек в 19:14

Авиакомпания Flyone Armenia подала в Комитет гражданской авиации республики запрос на выполнение рейсов Ереван-Стамбул-Ереван, рассказала пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктур РА Сона Арутюнян.

"23 декабря Комитет гражданской авиации получил заявку от армянской авиакомпании на осуществление полетов в направлении Стамбула трижды в неделю. КГД изучает заявку и ответит в разумные сроки", - цитирует ее Sputnik Армения.

Пресс-секретарь уточнила, что если заявка будет соответствовать установленным критериям, то ее одобрят, и перевозчик сможет совершать полеты.

При этом, поскольку между Ереваном и Анкарой нет ни дипломатических отношений, ни авиационных соглашений, эти рейсы будут нерегулярными.

Арутюнян обратила внимание, что никаких препятствий для восстановления рейсов нет, так как в число задач ведомства входит расширение географии воздушных маршрутов и наращивание пассажиропотока.

В то же время она добавила, что турецкие перевозчики не обращались к армянским авиационным властям для осуществления подобных рейсов.