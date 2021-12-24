Главой Новороссийска стал Андрей Кравченко

24 дек в 19:04

Депутаты Думы Новороссийска выбрали нового главу города, им стал депутат гордумы Андрей Кравченко.

"Всего на конкурс было подано девять заявлений. 21 декабря конкурсная комиссия рекомендовала для дальнейшего рассмотрения депутатским корпусом три кандидатуры, которые набрали больше всего баллов в ходе работы комиссии. (...) Большее число голосов народных избранников - 28 из 31 - получил Кравченко Андрей Васильевич",- сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Инаугурация градоначальника Кравченко состоится 29 декабря.