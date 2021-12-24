Михаил Мишустин и Валентина Матвиенко поздравили Ильхама Алиева с 60-летием

24 дек в 18:45

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с 60-летием. Под вашим руководством Азербайджан осуществляет масштабные программы, направленные на развитие национальной экономики и социальной сферы. Существенно укрепился авторитет Республики в регионе и на международной арене", - говорится в поздравлении.

Мишустин особо отметил большой личный вклад Ильхама Алиева в упрочение российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и партнерства. Сотрудничество России и Азербайджана поступательно расширяется в различных областях, успешно воплощаются в жизнь важные совместные проекты.

"Убежден, что дальнейшее углубление практического взаимодействия, продвижение новых перспективных инициатив в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики", - говорится в телеграмме.

В заключение российский премьер пожелал азербайджанскому лидеру доброго здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности.

Кроме того, 24 декабря состоялся телефонный разговор спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Матвиенко поздравила Ильхама Алиева с юбилеем и пожелала ему крепкого здоровья, а также успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана.

В ходе беседы стороны отметили успешное развитие двусторонних дружеских отношений между Азербайджаном и Россией.