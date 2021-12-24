Ильхам Алиев: в Азербайджане создаются подразделения "коммандо"

24 дек в 18:53

В Азербайджане появятся новые подразделения спецназа - "коммандо", об этом рассказал президент АР Ильхам Алиев, выступая на открытии воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Глава государства уточнил, что в ней "будут дислоцироваться силы специального назначения".

"Создание бригад "коммандо" - для нас новшество. В Азербайджане создаются не одна, не две, а много таких бригад, которые способны выполнить любую военную задачу... Это значительно повысит мощь нашей армии", - приводит слова Ильхама Алиева ТАСС.

Президент пояснил, что после завершения Карабахской войны процесс строительства армии не останавливался, выделяемые на нее средства были не уменьшены, а наоборот, увеличены. "Реализуются новые контракты, подписанные после войны, на их основе уже завозятся самое современное оружие, техника для оснащения азербайджанской армии", - рассказал глава государства.

Он уточнил, что закупки военной техники, наращивание военных расходов и рост зарплат военнослужащих становятся свидетельствами того, что "несмотря на окончание войны, процесс строительства армии не будет остановлен".

Ильхам Алиев добавил, что полученный во время войны опыт показал как сильные стороны, так и недостатки азербайджанской армии, которых "было немного, но они были", так что война стала в этом смысле "незаменимым опытом".