Путин: в Европе поступают глупо, не давая работать "Северному потоку - 2"

24 дек в 18:24

Президент России Владимир Путин полагает, что те, кто не дают работать газопроводу "Северный поток - 2", поступают глупо. Об это он сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

"По поводу "Северного потока - 2", да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте", - заявил Путин, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором говорится, что в Европе "сами не открывают нам "Северный поток - 2", а теперь будут замерзать", "сами себе хуже делают".

Президент напомнил, что многие страны, в том числе Украина, не захотели покупать газ у России напрямую. "Это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую. И для них цена бы упала, и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно, но, ладно, это их выбор. Не мы же придумали, это они придумали", - отметил Путин.

Он также оценил ситуацию с газопроводом "Ямал - Европа", управление которым взяла на себя польская сторона . "Сами так управляют: одни потребители не заказывают дополнительный объем газа, а другие взяли в реверсном режиме запустили в обратную сторону", - рассказал российский лидер. Однако смена направления "не увеличивает количество российского газа на европейском рынке, вот и цена растет".

Накануне Путин указал, что реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам у России.