Apple существенно снизила цены на свою продукцию в Турции

24 дек в 18:25

Американская компания Apple снизила цены на свою продукцию в Турции. Соответствующее решение корпорация приняла на фоне резкого укрепления турецкой лиры.

Согласно данным на сайте Apple в Турции, цены на последнюю версию смартфона Iphone 13 снижены на 25%. На те же 25% упала стоимость на другие модели смартфонов.

Напомним, лира продолжает расти к доллару после обвала в начале недели до рекордного значения. Сегодня днем турецкая валюта выросла до 11,83 лиры с уровня предыдущего закрытия в 11,21 лиры за $1. Накануне лира укреплялась на 15% после рекордного падения в начале недели, курс впервые с середины ноября находился на уровне 10-11 лир за $1.