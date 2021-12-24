Источник назвал состав азербайджанской делегации на встрече с общественностью Армении в Москве

24 дек в 18:25

Назван состав азербайджанской делегации, которая принимала участие в прошедших в Москве переговорах с представителями общественности Армении.

Имена представителей азербайджанской общественности назвал дипломатический источник.

Как сообщает АПА, это ректор Бакинской Музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, кинорежиссер Аяз Салаев и ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова.

Напомним, о проведении этой встречи 23 и 24 декабря сегодня сообщил со ссылкой на источник ТАСС, по его данным, в переговорах участвовал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.