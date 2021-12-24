В Ингушетии женщина и ребенок пострадали в результате взрыва газа

В частном доме в Ингушетии взорвался газ, пострадали женщина и ребенок.
Взрыва газа произошел в пятницу в частном домовладении в селе Долакова. Пострадали женщина и ее шестилетний сын.
"Пострадавшие госпитализированы с ожогами в медицинские учреждения в Назрани. На место происшествия (...) выехал прокурор Назрановского района Адам Арсамаков", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ингушетии, пишет "Интерфакс".
Прокуратура республики начала проверку по факту инцидента. Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. Прокуратура проверит, соблюдались ли требования законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.