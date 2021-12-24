Зангезурский коридор наладит турецко-армянские отношения

Прошло больше года после 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией, и сейчас требуется ускорение дипломатического процесса для решения сохраняющихся проблем. При этом создание Зангезурского коридора, который будет способствовать укреплению связей не только в регионе, но и на широком географическом пространстве от Азии до Европы в политическом, экономическом, культурном и гуманитарном контексте, должно сыграть чрезвычайно важную роль на пути к нормализации ситуации на Южном Кавказе, пишет турецкая "Сабах".

В этом плане знаменательными были переговоры в рамках саммита "Восточного партнерства" Европейского союза 15 декабря в Брюсселе между лидерами Армении и Азербайджана. Перед саммитом президент Европейского совета Шарль Мишель провел трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николаем Пашиняном. В конце встречи Мишель объявил, что стороны приняли важные решения, в том числе об открытии железнодорожного транспортного сообщения по Зангезурскому коридору. Принятие этого решения в Брюсселе стало важным событием, поскольку демонстрирует поддержку ЕС коридора, который считается важной вехой на пути к нормализации ситуации на Южном Кавказе.

Согласно пункту 9 Заявления, принятого в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года в Москве, было принято решение об открытии транспортных и экономических связей в регионе. С этой целью в российской столице 11 января было решено сформировать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран. Однако перед досрочными выборами в парламент, которые состоялись в Армении 20 июня, Ереван приостановил свое участие в деятельности группы из-за волнений, спровоцированных оппозицией. Но после парламентских выборов в Армении переговоры рабочей группы постепенно возобновились.

Почему открытие коридора задерживается

Хотя окончательное решение по железной дороге, которая будет проходить через Зангезурский коридор, и было принято, между сторонами по-прежнему существуют разногласия по двум вопросам. Первый - это правовой статус коридора, а второй - строительство автомобильной дороги через коридор.

Открытие транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном входит в пункт 9 трехстороннего соглашения. В заявлении говорится, что "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Исходя из принципа беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, под которым подписалась и Армения, Азербайджан выступает за то, чтобы проходящие по Зангезурскому коридору железнодорожные и автомобильные дороги были без пограничного контроля, то есть без таможенных проверок. Хотя до сих пор Армения игнорировала принципы, изложенные в трехстороннем заявлении, Азербайджан не прекращал переговоры. Однако Ильхам Алиев, который провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, напомнил Армении о важном принципе международного права - взаимности, заявив, что если Армения нарушит пункт 9 и наложит таможенные ограничения, Азербайджан установит таможенный контроль в Лачинском коридоре. Тем не менее в заявлении, сделанном Мишелем, было сказано о том, чтобы продолжить восстановление железнодорожного сообщения путем принятия на взаимной основе соответствующих мер для пограничного и таможенного контроля.

Кроме того, азербайджанская сторона выступает за то, чтобы автомобильная дорога между Нахчываном и остальным Азербайджаном проходила по маршруту Зангилан - Мегри-Ордубад параллельно армяно-иранской границе, поскольку для этого хорошо подходят географические условия. Армения же предложила маршрут Лачин – Сисиан - Шахбуз с неподходящими географическими условиями, из-за погодных условий эта дорога будет неэффективной. Предполагается, что Армения сознательно предложила такой альтернативный маршрут.

Сторонники и противники

Поскольку Зангезурский коридор является важной частью транспортного коридора "Восток - Запад", он привлекает внимание многих держав и сторон, проводящих в этом отношении собственную политику. Коридор находится в центре внимания Турции, России, ЕС, Ирана и Организации тюркских государств.

Для Анкары он важен по нескольким причинам. Во-первых, его открытие будет способствовать поддержанию мира в регионе, а возрождение торгово-экономических проектов в прилегающих к нему регионах внесет значительный вклад в экономику Турции. Во-вторых, это создаст условия для нормализации отношений с Арменией. В-третьих, обеспечит альтернативное транспортное сообщение со своим союзником Азербайджаном. Поэтому Турция полностью поддерживает открытие Зангезурского коридора.

Коридор является важной частью "Среднего коридора", связывающего Турцию, Южный Кавказ и Центральную Азию. Этот маршрут дает возможность развивать торгово-экономическое сотрудничество между странами-членами Организации тюркских государств. По этой причине Организация тюркских государств поддержала открытие Зангезурского коридора в декларации, подписанной на недавнем саммите в Стамбуле.

Россия выступает за открытие транспортных коммуникаций в регионе, в том числе Зангезурского коридора. Их открытие послужит развитию отношений между государствами региона и Россией, а также обеспечит альтернативные маршруты между Арменией и Россией. В частности, коридор обеспечит альтернативный маршрут транспортному коридору "Север - Юг", который простирается от Персидского залива до Черного моря и Европы. "Север - Юг" может также стать связующим звеном для природного газа в будущем. Таким образом, дискуссии об открытии Зангезурского коридора и региональных транспортных связей согласуются с региональной политикой России. В результате одной из причин гармонии в регионе между Турцией, Азербайджаном и Россией, становится совпадение их политик в области транспорта и коммуникаций.

Политику Ирана в этом вопросе можно рассматривать в рамках двух разных периодов. Сразу после президентских выборов этого года Тегеран выступил против Зангезурского коридора из-за идеи, опасаясь, что он может отрезать страну от Южного Кавказа. Однако на саммите Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Ашхабаде участники отметили изменение позиции Ирана. Фактически это связано с поддержкой коридора Турцией и Россией.

Радикальные представители армянской оппозиции попыталась использовать этот идею проекта против Пашиняна. Но позиция России не позволила оппозиции повлиять на решение о строительстве коридора. Интересно, что недавно министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил Армению, чтобы обсудить использование иранского морского порта Чабахар в качестве узла для транспортного коридора "Север-Юг". Эта идея понравилась многим армянским экспертам и политикам, но никакого соглашения по этому предложению подписано не было.

При этом кажется, что наибольшие сомнения по поводу открытия Зангезурского коридора были со стороны Евросоюза. Во-первых, в то время, когда вопрос открытия коридора активно обсуждался, в ЕС решили выделить Армении 2,6 млрд евро. Планируется, что из этих денег 600 млн евро будет выделено на строительство самого сложного участка коридора "Север-Юг", который рассматривался как конкурент Зангезурского коридора. На самом деле коридор "Юг-Север" строился с 2012 года, но реализовать его не удалось из-за отсутствия финансовой поддержки. После распада Советского Союза ЕС всегда поддерживал коридор "Восток-Запад", включая инициативу "Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия" (ТРАСЕКА). Страны ЕС вложили миллионы долларов в соединение Востока и Запада через Южный Кавказ. И на встрече в Брюсселе Евросоюз высказался за открытие Зангезурского коридора.

Несмотря на некоторые оговорки со стороны внутренних оппозиционных групп и внешних игроков, открытие Зангезурского коридора получило поддержку и в Сочи, и в Брюсселе. В тот же период Турция назначила специального представителя по нормализации отношений с Арменией. Надо иметь в виду, что открытие коридора также поспособствует открытию железной дороги Карс - Гюмри между Арменией и Турцией. Таким образом, Зангезурский коридор становится одним из главных условий нормализации турецко-армянских отношений. А без нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном у Армении нет будущего.