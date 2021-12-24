Главная Видео Международные итоги недели 24 дек в 17:50 Камран Гасанов подводит основные итоги уходящей недели. Анализирует главные международные события. 1150 просмотров Видео Россия Общество Политика Экономика США Сирия Индия Донбасс Украина майдан политолог армия конфликт Карабах война Азербайджан Армения Кремль Ереван Афганистан Владимир Путин Турция лира Ильхам Алиев Никол Пашинян миротворцы перемирие торговля транспорт инвестиции новости главное геополитика мировая политика Камран Гасанов KamranLeaks Ещё ... Поделиться: Распечатать: