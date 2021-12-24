Последняя неделя года в Москве начнется перепадами давления

24 дек в 17:49

Синоптики предупреждают о резких перепадах атмосферного давления в Москве в начале следующей недели.

"В столице ожидаются скачки атмосферного давления из-за постоянно сменяющих друг друга циклонов и антициклонов. В понедельник около нормы - 748 мм ртутного столба. Во вторник ниже нормы на 10 мм, а в среду снова повысится до 755 мм", - сообщили в центре погоды "Фобос".

Давление будет "скакать" 27-29 декабря, в эти дни осадков в столичном регионе практически не будет, температура воздуха останется отрицательной.